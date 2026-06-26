В Керчи на аэродроме зафиксирован пожар, который виден со спутников (фото)

На аэродроме малой гражданской авиации вблизи Керчи во временно оккупированном Крыму зафиксирован пожар. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки.

Сообщается, что в ночь на 26 июня местные жители сообщали о пролете дронов над Керчью с последующими взрывами. Аналитики отмечают, что на территории этого аэродрома российские захватчики разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.

Отметим, что Минобороны России сообщало о якобы сбитых 660 украинских беспилотников в течение этой ночи. Часть из них, как сообщает ведомство, была якобы сбита над Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

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В Керчи на аэродроме зафиксирован пожар, который виден со спутников (фото)
В Керчи на аэродроме зафиксирован пожар, который виден со спутников (фото)

Кроме того, фиксируется пожар на судостроительном заводе "Затока" в Керчи. Два очага пожара отмечаются в акватории завода.

На заводе строятся два универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900.

В Керчи на аэродроме зафиксирован пожар, который виден со спутников (фото)

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что этой ночью под атакой также оказался Новомосковск в Тульской области. Сообщается о поражении завода "Азот". Пожар также фиксируется на Новомосковской ГРЭС. На фоне этого местные жители почувствовали запах аммиака в воздухе, а в городе начались проблемы с электроснабжением.

Ранее журналисты Reuters сообщали, что из-за украинской атаки остановился второй по величине производитель бензина в России – НПЗ компании "Лукойл" в Нижегородской области. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год.

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