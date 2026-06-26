В Керчи на аэродроме зафиксирован пожар, который виден со спутников (фото)

На этом аэродроме, в частности, расположена российская ПВО.

На аэродроме малой гражданской авиации вблизи Керчи во временно оккупированном Крыму зафиксирован пожар. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки.

Сообщается, что в ночь на 26 июня местные жители сообщали о пролете дронов над Керчью с последующими взрывами. Аналитики отмечают, что на территории этого аэродрома российские захватчики разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.

Отметим, что Минобороны России сообщало о якобы сбитых 660 украинских беспилотников в течение этой ночи. Часть из них, как сообщает ведомство, была якобы сбита над Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Кроме того, фиксируется пожар на судостроительном заводе "Затока" в Керчи. Два очага пожара отмечаются в акватории завода.

На заводе строятся два универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что этой ночью под атакой также оказался Новомосковск в Тульской области. Сообщается о поражении завода "Азот". Пожар также фиксируется на Новомосковской ГРЭС. На фоне этого местные жители почувствовали запах аммиака в воздухе, а в городе начались проблемы с электроснабжением.

Ранее журналисты Reuters сообщали, что из-за украинской атаки остановился второй по величине производитель бензина в России – НПЗ компании "Лукойл" в Нижегородской области. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год.

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