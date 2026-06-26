Почему в США никогда не было истребителей F-13 и F-17: куда исчезли пропущенные индексы

Всем известны F-16 и F-18, но никто не слышал об F-17 или F-19.

В системе обозначений американских истребителей на первый взгляд прослеживается логическая последовательность: после F-14 Tomcat появился F-15 Eagle, а впоследствии и F-16 Fighting Falcon. Однако далее нумерация внезапно переходит к F-18, а затем к F-22. Из-за этого возникает закономерный вопрос: что случилось с самолетами F-13, F-17, F-19 и так далее?

Как пишет издание SlashGear, история с обозначением F-17 связана с реальным проектом боевого самолёта, который имел все шансы стать серийной машиной. В середине 1970-х годов компания Northrop Aircraft, ныне известная как Northrop Grumman, создала экспериментальный истребитель YF-17 Cobra. Его прототипы совершили первые полёты в 1976 году при поддержке NASA.

В публикации отмечается, что самолёт разрабатывался в рамках программы ВВС США Lightweight Fighter Program, которая предусматривала создание лёгкого истребителя нового поколения. Однако в финале конкурса победу одержала компания General Dynamics со своим проектом YF-16. Именно он впоследствии превратился в серийный F-16 Fighting Falcon.

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Впрочем, на этом история YF-17 не закончилась. Автор материала рассказывает, что Военно-морские силы США увидели перспективу в разработке Northrop и решили использовать её для собственных нужд. После многочисленных испытаний самолёт существенно переработали, а впоследствии он стал основой для семейства палубных истребителей F/A-18 Hornet и Super Hornet.

Зато история с F-13 гораздо менее определённа. По данным издания, в современной истории Военно-воздушных сил США не существовало самолета с таким обозначением. Одно из объяснений приводит австралийское военное издание The Runway, которое связывает отсутствие F-13 с суевериями относительно числа 13.

Автор также обращает внимание на то, что подобная практика касалась и других номеров. В частности, компания Northrop при создании преемника истребителя F-5 Tiger пропустила обозначение F-19 и перешла сразу к F-20. Причиной стало то, что советские самолеты традиционно использовали нечетные номера, среди которых были МиГ-19 и МиГ-21. Поэтому американцы, очевидно, решили в противовес этому производить самолеты исключительно с четными индексами. Но проект F-20 не смог выйти за пределы стадии прототипа, а после него уже создали F-22.

"Это может звучать менее официально, чем то, чего вы ожидаете от военных, но когда вы разрабатываете истребители следующего поколения, способные развивать скорость свыше 1600 километров в час, возможно, не помешает быть немного осторожным и суеверным. Ведущие оборонные подрядчики мира, вероятно, не признают этого, но это такая же веская причина, как и любая другая", – резюмирует издание.

Другие интересные публикации на тему вооружений

Как писал УНИАН, американский пилот Дэйв Берке за 23 года карьеры летал на четырёх самых современных истребителях США – F/A‑18 Hornet, F‑16 Fighting Falcon, F‑22 Raptor и F‑35B Lightning II – и налетал около 3000 часов. Он отметил, что у каждого самолета были свои преимущества: Hornet был его "первой любовью", F‑16 открыл путь к программе F‑22, а F‑35 показал будущее воздушного боя благодаря информационному превосходству.

Больше всего его поразил F‑22 Raptor, который он назвал уникальным и "не имеющим себе равных" благодаря скорости, малозаметности и невероятной маневренности. Берке вспоминает, что первый полёт на Raptor был настолько особенным, что он сразу понял – это совершенно другая машина, непохожая ни на один другой самолёт.

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