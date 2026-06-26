'15 часов в кресле': американский пилот F-15 рассказал о самом тяжелом перелете в карьере

Американский генерал в отставке рассказал об изнурительном перелёте истребителя F-15C из японской Окинавы в Турцию.

Американский генерал-лейтенант в отставке и бывший пилот истребителя F-15C Энди Крофт поделился воспоминаниями об одном из самых сложных перелетов в своей военной карьере. По его словам, во время перегона самолетов из Японии в Турцию он провел в катапультному кресле почти 15 часов, пишет The Aviation Geek Club.

Энди Крофт начал карьеру пилота F-15 в начале 1990-х годов. Он служил в нескольких истребительных эскадрильях, участвовал в операции "Южный дозор", выполняя полеты над южным Ираком, а впоследствии стал офицером по вооружению 67-й истребительной эскадрильи на авиабазе Кадена в Японии.

В 1999 году его подразделение отправилось на турецкую авиабазу Инджирлик для участия в операции "Северный дозор", которая предусматривала контроль над бесполетной зоной над северным Ираком.

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По словам летчика, путь в Турцию был разделен на несколько чрезвычайно длинных этапов.

"Наш маршрут пролегал от Окинавы до Аляски, что занимает около семи или восьми часов полёта, затем от Аляски до Лажеша на Азорских островах, что является чрезвычайно длинным перелётом", – вспоминает Крофт.

Во время полёта истребители сопровождал самолёт-заправщик KC-10, который обеспечивал дозаправку над территорией Канады.

"Когда мы достигли побережья Ньюфаундленда, у нас было достаточно топлива, чтобы нам не понадобился самолёт-заправщик для пересечения Атлантики. Он вернулся домой, а F-15 продолжили полет через океан самостоятельно", – рассказал пилот.

Он отметил, что F-15 специально проектировался для дальних перелётов с тремя внешними топливными баками.

15 часов в катапультному кресле

Самое сложное испытание ждало летчиков после прибытия на Азорские острова.

Из-за сложных погодных условий все истребители выполняли индивидуальные заходы на посадку с помощью радиолокационной системы наведения. Ситуацию осложнило то, что одновременно на аэродром прибыли еще восемь истребителей F-16.

"Поскольку в баках моего самолета было больше всего топлива, я приземлился последним. К тому моменту, как мне пришлось вылезти из кабины, я просидел в катапультному кресле 15 часов", – рассказал Крофт.

По его словам, после столь длительного полёта даже подняться с кресла было непросто:

"Было трудно встать и выйти из самолета после такого долгого времени".

После короткой остановки на Азорских островах эскадрилья продолжила перелёт на турецкую авиабазу Инджирлик, где должна была приступить к выполнению боевых задач в рамках операции "Северный дозор".

Истребитель F-15 Eagle, который производится с начала 1970-х годов, до сих пор остается одним из главных боевых самолетов Военно-воздушных сил США. В настоящее время американские военные постепенно получают его новейшую модификацию – F-15EX Eagle II, которая должна заменить часть более старых самолетов этого семейства.

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