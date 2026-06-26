Забудьте о постукивании: почему популярный способ проверки спелости арбуза на самом деле является мифом

Основная сложность заключается в том, что, в отличие от помидоров или персиков, арбузы полностью прекращают процесс созревания сразу после того, как их сорвали с лозы.

Арбуз – главный символ летнего сезона, дарящий прохладу и свежесть в самые жаркие дни. Однако испорченное настроение из-за недозрелого или перезрелого плода – частая проблема многих садоводов.

Главная сложность заключается в том, что в отличие от помидоров или персиков, арбузы полностью прекращают процесс созревания сразу после того, как их сорвали с лозы. Именно поэтому точность в определении момента сбора имеет решающее значение. Автор статьи в издании Southern Living Джессика Сафавимер собрала ключевые природные подсказки, с помощью которых растение само сигнализирует о полной готовности плода.

На что обращать внимание при осмотре плода и лозы

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Главную информацию о состоянии мякоти обычно скрывает нижняя часть арбуза, которая непосредственно контактировала с почвой во время роста. У недозрелых бахчевых культур это землистое пятно имеет бледный или беловатый оттенок. По мере накопления сахаров цвет пятна меняется: появление насыщенного кремово-жёлтого или маслянисто-золотистого оттенка является одним из самых точных признаков того, что арбуз впитал достаточно солнца.

Еще одним надежным индикатором является состояние маленького вьющегося усика, расположенного на стебле рядом с местом крепления плода к лозе. Пока плод развивается, этот элемент остается зеленым, сочным и гибким. Полное высыхание и приобретение усиком коричневого цвета чётко указывает на завершение цикла формирования арбуза.

Изменения происходят и с самой кожурой: на этапе полной спелости она теряет первоначальный глянцевый блеск, становясь более матовой и приглушенной. Сам плод должен быть твёрдым и ощутимо тяжёлым для своего размера, ведь максимальный вес свидетельствует о высоком содержании сока. Кроме того, на спелость может указывать усиление контраста между тёмными и светлыми полосами, хотя этот визуальный фактор зависит от конкретного сорта бахчи.

Стоит ли доверять традиционному простукиванию

Популярный народный метод выбора по звуку имеет под собой определенную научную основу, однако не является абсолютно универсальным. При постукивании зеленый арбуз обычно резонирует более высоким и звонким звуком, тогда как полностью спелый плод издает более глухой, глубокий тон. Однако специалисты предостерегают от использования только этого способа, поскольку строение и акустические свойства мякоти существенно различаются в зависимости от сорта. Наилучший результат и гарантированно сладкую награду приносит комплексное наблюдение, когда садовод фиксирует одновременное наличие всех перечисленных признаков.

Урожаи арбузов в Украине

В этом году в Херсонской области аграрии уже засеяли бахчевыми культурами значительные площади: под арбузы отвели около 1000 гектаров, а под дыни – более 400 гектаров. Посевная кампания все еще продолжается, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Однако из-за капризов погоды начало сбора урожая сдвинулось – первые херсонские арбузы появятся в продаже не раньше, чем через месяц.

С началом сезона арбузов покупателям стоит быть особенно осторожными, ведь даже безупречный на вид плод может нанести вред организму. Эксперт по безопасности пищевых продуктов Дженнифер Паллиан в комментарии для издания Simply Recipes назвала основные факторы риска при выборе бахчевых.

По словам эксперта, наибольшую опасность представляет продажа уже разрезанных арбузов, которые лежат на прилавках вне холодильников или без специального охлаждения льдом. Дело в том, что после нарушения целостности кожуры естественный защитный барьер исчезает. Сочная мякоть с высоким содержанием сахара мгновенно превращается в благоприятную среду для активного размножения болезнетворных бактерий, среди которых листерии, сальмонеллы и кишечная палочка.

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