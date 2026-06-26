Нужно ли пить коллаген для кожи, мышц и суставов: новое исследование дало четкий ответ

Новые исследования показывают, что добавки коллагена могут оказывать положительное воздействие на здоровье.

В последние годы добавки коллагена привлекают все больше внимания, особенно в области дерматологии и здоровья cуставов, однако до сих пор существуют различные мнения ученых о том, нужно ли их принимать, и какое влияние они оказывают на организм.

Однако недавно опубликованный систематический обзор, который всесторонне анализирует исследования добавок коллагена, показывает, что они могут оказывать положительное воздействие на здоровье кожи, суставов и мышц.

В совокупности обзор объединил 113 рандомизированных контролируемых исследований с участием в общей сложности 7983 человек.

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Влияние на кожу: эластичность, увлажнение, текстура поверхности

Эффекты от приема коллагена были наиболее последовательными и количественно убедительными для результатов, связанных с кожей. Было показано, что пероральные коллагенсодержащие продукты значительно улучшают эластичность кожи; это основано на данных 20 рандомизированных исследований с участием 1217 человек, в основном взрослых, здоровых или женщин с незначительными косметическими проблемами.

Аналогичный благоприятный результат был показан для улучшения увлажнения кожи на основе метааналитического синтеза 19 рандомизированных исследований с участием 954 человек.

В отличие от этого, изменение шероховатости кожи не достигло порога статистической значимости в объединенных анализах. Исследования также показали, что эффект для эластичности также зависит от продолжительности приема коллагена, с тенденцией к более выраженному улучшению при более длительных курсах.

Параметры мышц и сухожилий

Увеличение мышечной массы тела было подтверждено доказательствами средней степени достоверности. Были получены некоторые данные об улучшении архитектуры мышц, например, толщины мышц и площади поперечного сечения.

Максимальная мышечная сила также статистически значимо увеличилась в нескольких исследованиях. В то же время механические свойства сухожилий, такие как жесткость и несущая способность, в совокупности не показали значительных улучшений.

Остеоартроз: симптоматическое улучшение по нескольким показателям

Исследования показали, что в группах, получавших коллаген, наблюдалось значительное улучшение показателей боли по самооценке, интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале.

При этом авторы не обнаружили доказательств значительных побочных эффектов, связанных с добавлением коллагена, в объединенных исследованиях остеоартроза.

Кардиометаболические результаты

Метаанализы показали увеличение мышечной массы и уменьшение жировой массы в килограммах в группах, получавших коллаген, в то время как изменения процента жира в организме не достигли статистической значимости.

Что касается параметров уровня глюкозы в крови, липидов и артериального давления, включая уровень глюкозы в крови натощак, триглицеридов и холестерина, а также систолическое и диастолическое артериальное давление, объединенные оценки имели широкие доверительные интервалы и перекрывали нулевой эффект для нескольких конечных точек. Соответственно, исследования не подтверждают единообразную кардиометаболическую пользу.

Ранее диетологи назвали 5 лучших продуктов, которые нужно включить в свой рацион для повышения уровня коллагена.

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