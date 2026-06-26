Уже на выходных жара в Украине усилится, - синоптик Диденко

Первыми повышение температуры почувствуют жители западных областей.

Сегодня в Украине пока будет еще не очень жарко, а вот на выходных температура значительно повысится. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известная синоптик Наталья Диденко.

"Уже на выходных жара усилится, до нас дойдет с запада Европы", – говорит эксперт.

По её данным, первыми эту жару сильнее всего ощутят западные области Украины, а уже в воскресенье столбики термометров покажут почти повсеместно +32...+37 градусов, местами и выше.

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Жара в Украине – что известно

В конце июня в Украине резко потеплеет – страну накроет волна жары, которая придет из Западной Европы. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань. По его словам, антициклон с раскаленным африканским воздухом, который уже принес экстремальные температуры во Францию, вскоре достигнет Польши и западных областей Украины.

Из-за длительного пути воздушные массы частично остынут и смешаются с более прохладным воздухом, поэтому в Украине ожидается не +45°, а до +34…+36°. До 27 июня погоду ещё будут сдерживать более прохладные воздушные потоки: ночью прогнозируют +15…+17°, днём +27…+29°.

Уже 28 июня температура повысится до +30…+32°, а самыми жаркими днями станут 29–30 июня, когда столбики термометров могут достичь +36°. Ночи также будут жаркими – не ниже +20°, из-за чего воздух почти не будет охлаждаться. По предварительным прогнозам, жаркая и сухая погода сохранится и в начале июля.

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