В Новомосковске поражен крупнейший российский химзавод после атаки дронов (фото, видео)

Также фиксируется пожар на Новомосковской ГРЭС.

Новомосковск Тульской области всю ночь атаковали дроны, в результате был поражен завод "Азот", также фиксируется пожар на Новомосковской ГРЭС.

Взрывы и пролеты БПЛА звучали несколько часов. После атаки местные жители жаловались на запах аммиака в воздухе и проблемы с электроснабжением.

Также поражения в Новомосковске подтвердили местные власти.

Видео дня

"Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске", - заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Как пишет Astra, Новомосковский "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Предприятие выпускает минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, азотную кислоту, аргон, метанол.

Уксусная и азотная кислота, которую производят на заводе, используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, - для артиллерийских снарядов.

Кроме того, система мониторинга пожаров NASA после атаки фиксирует пожар на Новомосковской ГРЭС.

Установленная электрическая мощность станции - 233,7 МВт, тепловая мощность – 302,4 Гкал/ч. Новомосковская ГРЭС обеспечивает теплом и горячей водой 60 % жилого сектора города и социальные объекты.

Таже дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой и областью за ночь сбиты как минимум 47 БПЛА.

Также громко было в Керчи. Местные жители сообщают об атаке на город. Сервис NASA FIRMS также фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО (Панцирь С-1) и аэродрома.

Последствия ударов по России

Как сообщал Reuters, нефтеперерабатывающий завод "НОРСИ" компании "Лукойл" в Нижегородской области приостановил работу в среду после атаки украинского беспилотника. Это четвертый по величине НПЗ в России и второй по величине производитель бензина в стране.

Также сообщалось, что удары украинских беспилотников вывели Московский нефтеперерабатывающий завод из строя как минимум на шесть месяцев. Завод является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона.

Тем временем президент Владимир Зеленский объявил, что СБУ проведет 40-дневную операцию воздействия на Россию с целью побуждения к прекращению войны.

Вас также могут заинтересовать новости: