Птицы не просто так долго ждут, прежде чем взлететь.

Водители машин точно замечали эту интересную аномалию - если голуби сели на проезжей части, то взлетят они только тогда, когда авто уже чуть ли не задевает их бампером. То же самое подтвердят и пешеходы - городские птицы, даже чувствуя, что человек приближается и может на них наступить, не спешат улетать. Рассказываем, почему голуби бросаются под колеса или под ноги и зачем так долго сидят на земле.

Почему голуби резко улетают в последний момент - причина

Если начать размышлять о том, почему птицы бросаются под машину или под ноги человека, то первая мысль - отсутствие инстинкта самосохранения. Кажется, что птицы не чувствуют угрозу или не видят ее, и поэтому не собираются покинуть опасное место. На самом деле, причина такого, казалось бы, вальяжного поведения в другом - в физиологических особенностях птицы.

Голуби обрабатывают зрительную информацию гораздо быстрее, чем люди - примерно в три раза. У каждого живого биологического вида так работает зрение - даже вы прямо сейчас, читая этот текст, видите не беспрерывную картинку, а набор "кадров", которые мозг соединяет в один единый сюжет. Все паузы между этими "снимками" мозг сглаживает, и нам кажется, что их нет. Называется это phi-феноменом и эффектом слияния мельканий. Более того - есть еще эффект "хроностазис", который включается, когда мы переводим взгляд на что-то другому. Мозг буквально замирает на долю секунды, чтобы перед глазами не было смазанной картинки, и начинает обрабатывать "кадр" только тогда, когда вы уже смотрите на новое изображение чего-либо.

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Частота, с которой меняются картинки для человека - 24 кадра в секунду, а вот у голубя - 75 кадров. Их зрение работает точно так же, как наше, но быстрее. Например, если мы с вами будем смотреть фильм с частотой 24 кадра в секунду, мы увидим обычное кино, а вот мозг птицы станет воспринимать происходящее на экране как медленное слайд-шоу. Между кадрами, которые будут обрабатывать глаза голубя, останется промежуток примерно в 40 миллисекунд, и птица действительно увидит пустоту.

То есть причиной того, почему птицы бросаются под машину или под ноги с точки зрения человека, является слишком быстрая обработка кадров мозгом голубя. Автомобиль, который быстро движется по дороге, или человек, который куда-то спешит, воспринимаются птицей как объекты, скорость которых не настолько велика, чтобы на нее реагировать. Это значит, что для птицы те же машины движутся медленнее, чем для человека, и голубь успевает обработать тонну информации об окружающей среде, прежде чем принять решение - взлетать или нет. И это нам кажется, что пернатые успевают сделать это в последний момент - на самом деле, птица рассчитывает время до секунды и, как правило, если ничего ее не отвлекло, успевает уйти от угрозы точно в срок.

Этот "холодный расчет" сформировался у птиц давно - такая скорость осознания окружающего мира необходима, чтобы спастись от хищника или поймать добычу. И чем быстрее мозг голубя будет давать отчет о происходящем - тем выше шанс успеха. Интересно, что городские птицы, о которых мы говорим, далеко не рекордсмены в этом смысле. Мозг мухи обрабатывает около 250 кадров в секунду, поэтому убить назойливое насекомое не так просто, как хотелось бы. То быстрое движение рукой, которое вы совершаете, вооружившись тапочком или газетой, для мухи - замедленная съемка, и вредитель, как правило, успевает улететь.

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