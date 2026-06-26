Непогода приближается к Харькову: синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

26 июня в Харьковской области действует желтый уровень опасности.

В Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности на пятницу, 26 июня. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

"Днем 26 июня с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

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26 июня в Харьковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут дождь и гроза. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха по области +22°...+27°, в Харькове термометры покажут +23°...+25°..

27 июня сохранится переменная облачность, без значительных осадков. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 7–12 м/с. Ночью температура воздуха будет +13°...+18°, днём +23°...+28°.

28 июня также прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой дождь. Ветер так и останется 7–12 м/с. Температура ночью +14°...+19°, днем +25°...+30°.

29 июня в Харьковской области будет переменная облачность без осадков. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14°...+19°, днем воздух прогреется до +26°...+31°.

30 июня осадков также не прогнозируется. Ожидается переменная облачность, северный ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16°...+21°, днем прогреется до +28°...+33°.

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