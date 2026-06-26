10 правила выбора: что нужно знать, чтобы всегда иметь спелый арбуз на столе

Самый вкусный арбуз на прилавке можно легко определить, даже не разрезая его.

Ни одно лето не обходится без арбузов, но не всегда удается выбрать самый спелый и вкусный. Чтобы не ошибиться, сайт Very Well Health, собрал все советы в одном месте.

Для начала стоит обратить внимание на кожуру. У спелого арбуза появляется кремово-желтое или светло-бежевое пятно в том месте, где он лежал на земле во время роста. Это называется полевым пятном. Белое или светло-желтое пятно может указывать на недозрелость. Чем интенсивнее цвет, тем, вероятно, слаще арбуз.

Кожура арбуза может многое рассказать о его зрелости. Кожура должна быть плотной и гладкой. Обратите внимание на любые необычные пятна (кроме пятен, характерных для полевых культур) или неравномерную окраску, которые могут указывать на неравномерное созревание.

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Арбузы бывают самых разных цветов, с полосами от темно-зеленого до светло-зеленых оттенков. Равномерный цвет по всей поверхности плода указывает на спелость. Кроме того, следует избегать блестящих арбузов, так как их могли собрать слишком рано. Тусклый на вид арбуз может оказаться самым спелым.

Не все арбузы имеют полоски, но если интересующий вас сорт их имеет, то вам следует провести тест:

Соедините указательный и средний пальцы.

Разместите их между двумя темно-зелеными полосами на арбузе.

Если ваши пальцы помещаются в отведенное для этого пространство, это хороший признак того, что арбуз спелый и сладкий.

Чем шире расстояние между полосками, тем больше вероятность того, что арбуз успел созреть и приобрести сочный вкус.

Осмотрите все стороны арбуза на наличие темных, похожих на прожилки пятен, также известных как "паутина". Эта паутина также называется "сахарными пятнами", потому что сахар просочился изнутри в этом месте, что указывает на сладкий, сочный арбуз.

Другие способы оценить арбуз

Также оцените форму. Арбузы должны быть симметричными, с закругленными концами. Если он деформирован или асимметричен, возможно, он вырос неравномерно и может иметь не самую лучшую текстуру или вкус. Ищите арбуз с гладкими, ровными и округлыми краями. Это обеспечивает равномерный рост, благодаря чему он с большей вероятностью будет сладким и сочным.

Возможно, вы замечали, как продавцы в отделе овощей и фруктов постукивают по арбузам. Постучите по арбузу костяшками пальцев и вслушайтесь в звук: глубокий и глухой указывает на высокое содержание воды, а значит арбуз более сочный. Глухой, плоский звук часто свидетельствует о том, что арбуз недозрелый или перезрелый.

Вес арбуза имеет значение. Выбирайте самый тяжелый из его размеров. Чем тяжелее он на ощупь, тем больше в нем воды. Это признак сочного и ароматного арбуза. Если он кажется легким, он может быть недозрелым или пересохшим внутри.

Найдите небольшой, высохший стебель или хвостик на верхушке:

Зеленый стебель указывает на то, что арбуз сорвали слишком рано. Возможно, он еще не полностью созрел.

Засохший хвостик свидетельствует о том, что арбуз дозревал на лозе, что идеально. Сухой коричневый хвостик указывает на пик зрелости.

Обязательно осмотрите арбуз на наличие повреждений. Небольшие дефекты – это нормально, но более крупные трещины или порезы могут повлиять на вкус и безопасность продукта. Избегайте арбузов с порезами, мягкими пятнами, бугорками или видимыми повреждениями.

Какие арбузы не стоит покупать

Напомним, что эксперты не рекомендуют покупать арбузы, которые были разрезаны заранее, но хранились без холодильника или льда. Дело в том, что при хранении при комнатной температуре или на жаре сладкая влажная мякоть арбуза становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов.

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