Они сами мгновенно узнают друг друга: в чем разница между китайцами, японцами и корейцами

Китайцы, японцы и корейцы сами мгновенно узнают друг друга .

Вы когда-нибудь путали китайцев с японцами? Или корейцев с китайцами? Если да – не переживайте, вы не одиноки. Но в этой ситуации интересно то, что сами китайцы, японцы и корейцы мгновенно отличают друг друга – точно так же, как мы различаем немца и француза.

Более того, внутри Китая пекинец сразу заметит гонконгца, а окинавец мгновенно выделится из толпы в Токио. Эксперты Liked объяснили, на какие признаки азиаты сразу обращают внимание друг в друге. Нам, европейцам, часто кажется, что "они все одинаковые" – но это совсем не так.

Как азиаты это делают? Секрет кроется в десятках мелких деталей – от формы лица до стиля смеха. Многое, конечно, выдаёт одежда, макияж, акцент, но даже то, как человек держит палочки для еды.

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Что сильнее всего отличает китайцев, японцев и корейцев

Форма лица – первый выдающий признак. Если описывать национальные типажи геометрическими фигурами, то корейцы – "сердечко" или перевёрнутая трапеция. У них широкие, высокие скулы, которые резко сужаются к подбородку. Представьте V-образную линию нижней челюсти – вот оно.

Более того, скулы у корейцев не просто заметны – они буквально "архитектурные": резкие, выступающие, образующие контрастный рельеф. Это один из самых легко узнаваемых признаков: если видите треугольное лицо – перед вами, скорее всего, кореец.

Японцев отличают мягкие округлые формы. Их лица чаще всего овальные или круглые, с плавными переходами и без резких углов. Скулы у них тоже есть, но они значительно тоньше и менее выражены.

Общее впечатление – утонченность и сбалансированность. Если корейское лицо можно назвать "драматичным", то японское скорее "элегантное".

Китайцы . Китай – огромная страна с 56 официальными этническими группами. Поэтому лица китайцев варьируются в таком широком диапазоне, что порой два случайно выбранных китайца отличаются друг от друга сильнее, чем китаец от корейца. Но всё же есть закономерность: у северных китайцев (например, из Пекина или Маньчжурии) лица продолговатые, угловатые, почти квадратные.

У южных (из Кантона или Гонконга) черты более округлые и мягкие. Это результат смешения двух древних популяций: на севере жили земледельцы долины Жёлтой реки, на юге – рисоводы долины Янцзы.

Глаза – тема, которая больше всего занимает европейцев

Как различить азиатов по глазам? Осторожно – здесь легко угодить в ловушку стереотипов! Хотя различия и правда существуют.

Японцев выделяют более крупные и округлые глаза, создающие характерный эффект "взгляда снизу вверх" – внешние уголки слегка приподняты, что придаёт взгляду мягкость и открытость. Ещё один интересный факт: у 90% японцев есть двойная складка века (это генетическая особенность), из-за которой глаза оптически кажутся больше и выразительнее.

У корейцев, напротив, глаза нередко более узкие, с опущенными внешними уголками – это создаёт немного "серьёзное" или слегка "грустное" выражение. Веки у них обычно более тяжёлые, чуть подушкообразные.

Правда, за последние десятилетия ситуация изменилась: операция по формированию двойной складки века стала настолько популярной в Корее, что многие молодые люди сейчас выглядят совершенно иначе, чем их родители. Сегодня это самая распространённая косметическая операция в стране.

Китайцы занимают промежуточное положение между японцами и корейцами: у них миндалевидные глаза, нередко с приподнятыми внешними уголками, но не такие крупные, как у японцев. Здесь тоже велика разница между севером и югом: у северных китайцев глаза чаще узкие, у южных – более округлые.

Нос и подбородок – детали, завершающие картину

Вот здесь антропологи применяют точные измерения. Существует понятие "носовой индекс" (соотношение ширины и высоты носа). Японцы и корейцы относятся к категории узконосых, тогда как китайцы чаще попадают в категорию среднеширокого носа – или, особенно на юге, широконосого.

Проще говоря: японский нос узкий, изящный, чуть вздёрнутый, с округлым кончиком. Словно вырезан ювелиром. Корейский нос тоже узкий, но значительно прямее, без лишних изгибов. Китайский нос шире, ноздри более выражены – особенно у жителей южных провинций.

А что с подбородком? У корейцев он часто острый и чёткий – тот самый V-образный контур. У японцев – мягкий и округлый. У китайцев – очень разный, но в среднем менее острый, чем у корейцев.

Цвет кожи – не так однозначно, как кажется

Кто светлее, а кто темнее? Здесь всё решает география.

Корейцы могут похвастаться самой светлой, почти фарфоровой кожей с холодным оттенком. Это связано с широтой: Корея расположена севернее, солнца меньше, кожа светлее. К тому же в корейской культуре снежно-белая кожа веками была символом аристократизма, поэтому летом корейцы гуляют с зонтиками и с религиозным рвением наносят солнцезащитный крем.

Кожа японцев – средний тон, тёплый, золотистый или слегка оливковый оттенок. Она выглядит значительно "живее", с естественным румянцем.

У китайцев разброс снова велик. Северяне светлые – почти как корейцы. Южане заметно темнее, с оливковым или даже коричневатым оттенком. Это адаптация к климату: более широкий нос и более тёмная кожа лучше защищают от палящего солнца.

Рост и телосложение

Средний рост мужчин: китайцы – 176 см, корейцы – 174 см, японцы – 172 см. Разница небольшая, но заметная. Что особенно интересно: ещё в 1950 году японцы были значительно ниже – едва 160 сантиметров!

За 70 лет они выросли на 12 сантиметров – благодаря более качественному и калорийному питанию. Это один из самых быстрых скачков роста в истории человечества.

Корейцы тоже заметно выросли за последние полвека. Жители Северной Кореи, однако, остались при средних 165 сантиметрах из-за хронического дефицита белка – там преобладает углеводное питание. Сегодня средний рост южнокорейской женщины приближается к росту среднего северокорейского мужчины – что, по мнению исследователей, совершенно уникально в мировой истории.

Почему эти народы так различаются - важен контекст

Почему китайцы, японцы и корейцы вообще похожи друг на друга? Все они происходят от одной древней популяции, жившей в Северо-Восточной Азии. Но затем их пути разошлись.

Японцы – "гибрид" двух миграционных волн. Первыми в Японию пришли охотники-собиратели дзёмон – примерно 15 000 лет назад. У них были резкие, почти европейские черты лица, широко расставленные глаза и выразительные черты.

Дзёмон жили в изоляции вплоть до того момента, когда около 2000 лет назад в Японию прибыли яёй – переселенцы с Корейского полуострова. Яёй принесли с собой рисоводство, металлообработку и значительно более тонкие, "азиатские" черты лица. Из этого смешения возникли современные японцы: утончённые черты достались от яёй, а более крупные глаза и выразительное лицо – наследие дзёмон.

Корейцы – результат смешения северо-восточно-азиатской (сибирского происхождения) и юго-восточно-азиатской (железного века) популяций. Но важнейшим фактором стала географическая изолированность.

Корейский полуостров был настолько закрыт, что после формирования базовой популяции новые волны миграции практически не затрагивали его. В результате корейцы стали одной из генетически наиболее однородных популяций мира. Каждый кореец – будь то северный или южный – несёт практически одинаковый набор генов. Отсюда и характерный, легко узнаваемый корейский фенотип.

Китайцы – самые разнообразные. Здесь картина чуть сложнее. Около 10 000 лет назад в Китае независимо друг от друга сформировались два центра цивилизации: на севере – долина Жёлтой реки (где выращивали просо), на юге – долина Янцзы (где выращивали рис). Это были генетически различные популяции.

Северяне были выше и светлее, с более узким носом (адаптация к холодному климату). Южане – ниже и темнее, с более широким носом (адаптация к жаркому и влажному климату). Примерно 5000–6000 лет назад началась "двусторонняя экспансия": северяне двинулись на юг, южане – на север. Смешение происходило, но не было полным. Поэтому современный Китай представляет собой так называемый "клин" – постепенный переход внешних признаков с севера на юг. Два китайца из разных провинций порой различаются между собой сильнее, чем китаец и кореец.

Климат и эволюция – почему форма носа имеет значение

Форма носа тесно связана с климатом. Узкий, высокий нос (как у японцев и корейцев) гораздо лучше прогревает холодный воздух, прежде чем тот попадёт в лёгкие – это признак адаптации к умеренному климату.

Широкий, плоский нос (как у южных китайцев) лучше охлаждает воздух и испаряет влагу – что идеально для жаркой и влажной среды. Это правило действует по всему миру: у эскимосов – узкий нос, у африканцев – широкий. И Азия не исключение.

Сегодня эти различия начинают стираться. Корейская пластическая хирургия уже изменила лица нескольких миллионов корейцев, к этому добавляются смешанные браки. Думаю, если пройдёт ещё несколько поколений, эти отличия заметно сотрутся.

Ранее УНИАН сообщал, что у жителей Азии обнаружили уникальную суперспособность, которой нет у других людей.

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