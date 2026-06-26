В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК: есть погибший и раненый

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

В Харькове неизвестный мужчина с ножом напал на военных ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного ТЦК.

Сообщается, что после того, как старший из группы оповещения, военнослужащий ВСУ, подошел к мужчине и представился, тот напал на него и других военнослужащих. В результате нападения двое военных получили ранения. Одного из них удалось прооперировать, и сейчас он находится в больнице.

"Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, наш сослуживец скончался от многочисленных ножевых ранений", – отметили в ТЦК.

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После нападения неизвестный мужчина скрылся, сообщили в ТЦК. Там добавили, что в настоящее время правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

"Правоохранительные органы принимают меры по установлению местонахождения нападавшего и привлечению его к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего военнослужащего", – добавили в ТЦК.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию об отношении к мобилизованным в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". По данным журналистов, только с конца 2025 по апрель 2026 года в полку было зафиксировано не менее 26 небоевых смертей военнослужащих.

В частности, один из военнослужащих этого полка рассказал, что его за попытку уйти в СЗЧ избили и в течение недели держали связанным на полу. Также сообщается о фактах насилия над новобранцами со стороны других военнослужащих.

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