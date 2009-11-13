От заболевания «свиным гриппом» защищает насморк?

Риновирус, вызывающий воспаление слизистой оболочки носа, которое проявляется в виде насморка, препятствует распространению возбудителя гриппа H1N1 на территории Европы, сообщает Лента.ру со ссылкой на New Scientist. К такому выводу пришли несколько европейских специалистов, работавших независимо друг от друга.

Жан-Себастьян КАСАЛЕНЬО из Университета Лиона во Франции отметил, что заболеваемость гриппом в стране повысилась в начале сентября, затем снизилась до уровня 160 заболевших на 100 тысяч населения, на котором оставалась до конца октября. В ноябре снова был зафиксирован рост заболеваемости.

По словам французского специалиста, снижение уровня заболеваемости гриппом совпадало с ростом числа воспалений слизистой носа, вызываемых риновирусами. Ж.-С.КАСАЛЕНЬО предположил, что конкуренция между возбудителями, называемая вирусной интерференцией, снижает распространение гриппа H1N1.

Миа БРИТТИНГ из Шведского института по контролю инфекционных болезней также отметила рост заражения риновирусами и одновременное снижение заболеваемости гриппом H1N1 в конце августа в Швеции.

Аналогичную картину в августе наблюдали сотрудник австралийского Университета Квинсленда Ян МАККЕЙ, а также исследователи из Норвегии. По данным Я.МАККЕЯ, пациенты с риновирусной инфекцией в меньшей степени подвержены заражению другими респираторными вирусными заболеваниями.

Пик заболеваемости риновирусной инфекцией в северном полушарии обычно приходится на конец лета или начало осени, тогда как возбудители гриппа наиболее активны в зимний период. По мнению исследователей, в этом сезоне эпидемия гриппа началась раньше обычного, что и привело к "столкновению" возбудителей.