В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека

В результате взрыва на автобусной станции возле Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали четыре человека.

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Об этом сообщает Пожарный департамент Нью-Йорка в своем микроблоге в Twitter.

"Сообщено об общем количестве раненых - 4 человека - на месте взрыва в Port Authority. Все травмы не представляют угрозы для жизни", - говорится в заметке.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening — FDNY (@FDNY) 11 декабря 2017 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, на автобусной станции возле Таймс-сквер в Нью-Йорке произошел взрыв. Автостанция является крупнейшей в США, она обслуживает 65 млн человек ежегодно.

Ранее СМИ со ссылкой на местную полицию сообщали о двух пострадавших: человека, взорвавшего самодельное взрывное устройство, и одного из случайных прохожих. Сообщалось также, что злоумышленник задержан.