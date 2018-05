В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека

В результате взрыва на автобусной станции возле Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали четыре человека.

Читайте такжеУстановлена личность подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке - СМИ

Об этом сообщает Пожарный департамент Нью-Йорка в своем микроблоге в Twitter.

"Сообщено об общем количестве раненых - 4 человека - на месте взрыва в Port Authority. Все травмы не представляют угрозы для жизни", - говорится в заметке.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening