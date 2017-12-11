На крупнейшем автовокзале США в Нью-Йорке произошел взрыв: началась эвакуация людей (фото, видео)

На Манхэттене в Нью-Йорке, вблизи Таймс-сквера, сегодня произошел взрыв.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Нью-Йорка. Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник на автостанции вблизи Таймс-сквера.

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Из-за взрыва «неизвестного происхождения» на 42-й улице и 8-й авеню были эвакуированы линии A, C и E автовокзала, добавили в полиции.

ABC News со ссылкой на источники в полиции сообщает, что вероятно была взорвана самодельная бомба в подземном переходе на станции.

Один человек был задержан, и, согласно сообщениям в соцсетях, есть как минимум один раненый.

Port Authority Bus Terminal, на котором произошел взрыв, является крупнейшим терминалом в США, который обслуживает более 65 миллионов человек в год.