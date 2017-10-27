Нужна ли России царица?

Авторитетный журнал The Economist на обложке своего нового номера изобразил президента РФ Владимира Путина в образе царя. В редакционной статье по этой теме речь идет о том, что в России, к столетию Октябрьской революции, общество все чаще говорит о Путине именно как о современном царе.

Впрочем, если просмотреть российские издания за последнюю неделю, то шума в них наделала кандидат в царицы, известная медийная персона Ксения Собчак.

После того, как ею было озвучено решение побороться за президентское кресло, мало кто остался к этой новости равнодушным. Кто-то воспринял это заявление как шутку и бросился обсуждать, кто носит за Собчак чемоданы, намекая, что именно этот человек может стать будущим президентом РФ. Кто-то (из самых наивных) поверил в возможную смену кремлевской верхушки и начал сокрушаться, что Ксения составит конкуренцию другому российскому либералу – Алексею Навальному, тем самым, расщепляя общий электорат. Кто-то, наоборот, напомнил, что Собчак – представительница российской «элиты», дочка человека, стоявшего у основ формирования нынешней политсистемы в России, и, скорее, своим выдвижением работает на Кремль, чем против него. Кто-то и вовсе всерьез взялся обсуждать, насколько велики ее шансы…

Собчак не нужна России в качестве царицы

Оценить их не трудно и с нашей далекой колокольни. Достаточно вспомнить, как часто в современной России в президентской избирательной кампании принимали участие женщины. И насколько высокой была их поддержка.

Итак, первопроходцем в этом вопросе стала известная украинцам как экс-уполномоченный по правам человека в РФ, нынешний глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. В президенты России она баллотировалась в 2000 году. А конкуренцию ей составили еще 10 кандидатов-мужчин. К сожалению, уровень ее поддержки россиянами, по результатам президентской гонки, говорит сам за себя – 1,01% голосов.

Через четыре года, в 2004 году, ее путь повторила Ирина Хакамада. Ее результат был получше – на выборах за политика проголосовало 3,84% россиян. Возможно, произошло это из-за меньшего количества кандидатов. Их в той избирательной гонке было всего шестеро.

Задача действующей российской власти – продемонстрировать на выборах разгром оппозиции

Две следующих президентских кампании в РФ прошли без сюрпризов (это касается и кандидатов, и результатов голосования). И, вот, третья попытка продемонстрировать, что Россия раздвигает горизонты, что женщины в политике для России – норма: в президенты выдвигается Ксения Собчак.

Перешагнет ли она планку своих предшественниц? Вряд ли. Во всяком случае, свежайший опрос российского «Левада-центра» свидетельствует – сейчас за Собчак свои голоса готовы отдать менее 1% респондентов (такой же уровень поддержки сегодня у российского премьера Дмитрия Медведева). Популярнее в России даже коммунисты – 2% «за» Зюганова (столько же голосов мог бы получить Навальный). Зато Ксения возглавляет рейтинг недоверия россиян к политикам и общественным деятелям. Тут она Медведева как раз обошла.

Зачем же нужен весь этот цирк? Самый простой ответ здесь может быть самым верным. Собчак не нужна России в качестве царицы. Собчак нужна Кремлю, чтобы вероятные либеральные протесты по результатам президентской кампании, если таковые вообще возможны в современной России, захлебнулись еще на старте. Задача действующей российской власти – продемонстрировать на выборах разгром оппозиции. При этом совершенно не важно, что Ксения Собчак, на самом деле, имеет к ней весьма опосредованное отношение. Главное здесь – вовремя устранить Навального и не дать ему возможности, по тем или иным причинам, принимать участие в гонке. Вряд ли кто-то после будет разбираться, кто реальная российская оппозиция, а кто – так, мимо проходил.

А лучший способ добиться выполнения этой задачи для Кремля, даже без всяких репрессий и подтасовок бюллетеней, - просто дать возможность Собчак набрать свой мизер голосов.

Татьяна Урбанская