Медведев: Россия возобновляет диалог с НАТО

Россия возобновляет диалог с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Берлине, которая транслировалась в прямом эфире российским информационным каналом «Вести».

"В ближайшее время произойдет возобновление полноформатного диалога в рамках Совета Россия-НАТО. Мы в целом приветствует то, что происходит, мы никогда не выступали за то, чтобы ограничить эти отношения. В какой-то момент они провисли не по нашей вине", – заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, Россия готова к выстраиванию нового диалога с альянсом.

"Это не значит, что мы должны полностью концентрироваться только на этих отношениях (Россия-НАТО), как бы они ни были важны... Мы должны думать о том, чтобы эти отношения протекали и в иных формах, имеются виду отношения и между РФ и ЕС, которые тоже способны внести свою лепту в обеспечение европейской безопасности", – отметил Д.МЕДВЕДЕВ.