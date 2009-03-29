Помощников президента США обвиняют в применении пыток

Высший суд Испании приступил к рассмотрению жалоб от нескольких европейских правозащитных организаций с требованием возбудить уголовные дела против шести бывших сотрудников администрации экс-Президента США Джорджа БУША.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Помощники президента США обвиняются в применении пыток в тюрьме Гуантанамо.

Обвинения выдвинуты против бывших министра юстиции США Альберто ГОНСАЛЕСА, замминистра обороны по политическим вопросам Дугласа ФЕЙТА, юридических советников, консультантов и помощников бывшего министра юстиции.

Правозащитники утверждают, что в спецтюрьме Гуантанамо пытали, в том числе, и испанских граждан. Разбирательство поручено следователю Бальтасару ГАРСОНУ, который известен, в частности, тем, что выдал ордер на арест чилийского диктатора Аугусто Пиночета.