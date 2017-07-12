Die Welt: Почему ЕС создает на Балканах мини-Югославию

На Балканах, полдюжины государств хотят в ЕС. Но Союз не может позволить себе вступление новых стран во время кризиса. Теперь он хочет решить эту дилемму с помощью нового инструмента.

Об этом пишет Борис Калноки в статье "Почему ЕС создает на Балканах мини-Югославию", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Идея родилась на Балканах. Ее сформулировал нынешний президент Сербии Александр Вучич. Разве не практично было бы объединить страны на Балканах в единое экономическое пространство? Это могло бы быть первым шагом на пути к вступлению в ЕС. ЕС с благодарностью принял эту идею. В среду на саммите западных Балкан в Триесте должно быть принято политическое решение.

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На Балканах полдюжины государств стремятся в ЕС – но во время сложного кризиса Союз занят другими вопросами. Поэтому таможенный союз также может стать хорошим инструментом, чтобы выиграть время. ЕС не придется принимать новых членов, но он сохранит свое влияние на Балканах – где конкурирующие державы борются за влияние.

Хорватия и Словения уже в ЕС. Черногория, Сербия и Албания – кандидаты. Босния подала заявку, чтобы стать кандидатом. Македония стремится урегулировать вечный спор о названии страны с Грецией, после чего Афины, вероятно, больше не будут блокировать стремления Македонии. Косово также хочет вступить в ЕС.

Но времена великих расширений закончились. ЕС сейчас борется с кризисом, потому что им сложно управлять и с 28 государствами. После "брексита" присоединение нескольких новых государств на Балканах кажется маловероятным. Поэтому связанный с Брюсселем Балканский таможенный союз может стать компромиссным решением. За кулисами этот вариант обсуждают уже давно. Он может стать инструментом, который поможет обезвредить вечную пороховую бочку на Балканах, без необходимости расширения ЕС.

Экономически, Балканы не имеют никакого значения для европейцев. Однако, в структурно-политическом плане они часто играли важную роль в европейской истории. Там, где раньше альянсы приносили некоторую стабильность во взрывчатую ​​смесь народов между Белградом и Скопье, Сараево и Тираной, сегодня гарантией мира служит надежда на вступление в ЕС. Соответственно, на Балканах растет напряженность. Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан неоднократно подчеркивал, что вступление остается целью. Именно он вывел формулу того, что "положительная зависимость" друг от друга, может помочь смягчить постоянную этническую напряженность в регионе.

По сути, это будет возрождение старой Югославии, конечно, в качестве таможенного и транспортного союза. Разумеется, минус Хорватия и Словения, которые уже входят в ЕС. Но зато с Албанией. Сербия, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Македония – это будет союз бедных государств-преемников Югославии. Можно понять, почему Белграду нравится этот вариант. В такой структуре Сербия была бы центром, к которому все тянулись бы.

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После распада Югославии остался вакуум

Подобно тому, как Белград доминировал в Югославии, он влиял бы и на эту новую Югославию. Македонии не пришлось бы постоянно беспокоиться о своем существовании. Наконец, она стала бы частью более крупного союза, а не оставалась бы одинокой и беззащитной, в окружении враждебных соседей: Греции, Албании, Болгарии, Сербии, которые считают, что Македония не настоящая страна, что она частично принадлежит им, и македонцев как таковых не существует. В рамках такого союза Босния, возможно, немного меньше боялась бы краха.

Что касается людей, опросы показывают, что распад Югославии – это то, о чем жалеют в каждой из республик, за исключением, возможно, Косово. После распада Югославии остался вакуум в европейской структуре власти, который так и не был заполнен. Подобно тому, как когда-то Европу ослабил крах империи Габсбургов, и Гитлер воспользовался слабостью мини-государств, так и распад Югославии создал постоянный источник конфликта в сердце Европы, который так и не был разрешен. Где Россия, Турция, США, Германия, одним словом, великие державы, играют с огнем ради геополитического доминирования.

Старая Югославия распалась, потому что она страдала от внутренней напряженности, особенно из-за соперничеств между сербами и хорватами. Новый западный Балканский союз также будет биполярным. Восемь миллионов сербов в Сербии и Боснии, а также пять миллионов албанцев в Албании, Косово и Македонии будут доминировать в нем и конкурировать друг с другом.

Конечно, речь идет не о создании нового государства, поэтому такие мысли, по сути, так же преждевременны, как и политические надежды и опасения участников. Но, как могут отметить некоторые, Германия также начинала в качестве таможенного союза. И, конечно, ЕС, который теперь занят политической властью и формированием видения будущего.

Сейчас более 30 двусторонних соглашений регулируют торговые отношения между различными странами Западных Балкан и отношения с европейцами. Если объединить их в один договор и единое соглашение между западнобалканским таможенным союзом и ЕС, это стало бы значительным упрощением и могло бы способствовать экономическому росту.

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Логично, что такая региональная экономическая интеграция может упростить и ускорить вступление в ЕС. Это особенно актуально для Косово, где больше всего боятся такого Балканского союза.

Первый шаг

Но проблема с членством Косово в ЕС состоит в том, что Сербия не считает его независимым государством, а территорией, которая принадлежит Сербии. Здесь укоренились такие же проблемы, как между ЕС и Турцией в вопросе Кипра – Турция не признает Кипр, члена ЕС, государством, потому что остров разделен, и в ЕС входит только греческая часть.

Разумеется, можно понять страхи Черногории: из всех балканских стран она больше всех продвинулась в переговорах о вступлении в ЕС, и если Балканский таможенный союз, в конечном счете, будет предложен в качестве замены полноценного членства в ЕС, страна во многом проиграет. Но для Косово, с самыми низкими шансами, такой союз может быть возможностью сделать, по крайней мере, первый шаг в направлении ЕС. К последующим шагам Союз пока не готов.