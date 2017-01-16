Власти Косово заявили, что Сербия готовит для страны "крымский сценарий"
Сербия планирует аннексировать северную часть Косово по "крымскому сценарию".
Об этом заявил президент Косово Хашим Тачи, передает Reuters.
Причиной нового обострения между двумя странами стало то, что накануне Сербия после 18-летнего перерыва собиралась возобновить железнодорожное сообщение с севером Косово. Утром 14 января с центрального вокзала Белграда отправился приобретенный в России и окрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках.
Так, Тачи считает, что такой поезд был направлен для того, чтобы спровоцировать косоваров и создать повод для военного вмешательства Сербии в северные районы Косово.
Читайте такжеФранцузская полиция на запрос Сербии задержала экс-премьера Косово
Отмечается, что там проживает около 50 тыс. этнических сербов, которые не признают независимость края.
"Намерение Сербии заключается в том, чтобы использовать этот поезд, который был преподнесен Россией, во-первых, чтобы помочь отрезать северную часть Косово, а затем присоединить ее к Сербии. По образцу Крыма", – сказал Тачи.
Напомним, поезд следовал в город Косовска-Митровица на севере Косово, населенном преимущественно сербами, однако после резкой реакции косоваров сербский премьер-министр Александар Вучич распорядился остановить его перед границей.
Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахир заявила, что возобновление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.