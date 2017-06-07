В Иране террористы атаковали парламент и мавзолей: что известно (фото, видео)

В Иране в среду утром, 7 июня, одновременно произошли два вооруженных нападения - на здание парламента и возле мавзолея имама Хомейни.

В результате нападений пострадали не менее 13 человек - 8 в здании парламента и 5 возле мавзолея.

Об инцидентах в иранской столице поступают противоречивые сведения, официальных комментариев пока не было.

VIDEO: Gunfire inside #Iran Parliament HQ in #Tehran as siege continue. 7 people so far killed, more taken hostages - Media pic.twitter.com/kIh9IzWUof — Live From Mogadishu (@Daudoo) June 7, 2017

Как рассказал изданию Fars член парламента Эльяз Хазрати, нападавших было трое, два из которых были вооружены автоматами Калашникова, а третий - пистолетом.

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Согласно сообщениям иранских СМИ, один из нападавших на парламент с поясом смертника все еще скрывается в помещении. Полиция оцепила здание и также перекрыла близлежащие улицы, чтобы арестовать боевиков, которые до сих пор прячутся внутри.

Корреспондент издания Tasnim сообщил о 7 погибших, а также четырех взятых в заложники.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliamentpic.twitter.com/04WTu9PrnV — Press TV (@PressTV) June 7, 2017

Сообщается, что в нападении возле мавзолея принимали участие три человека. Двое из них открыли беспорядочный огонь, а третий подорвал себя.

Как пишет издание IRIB, один терорист-смертник привел в действие взрывное устройство, второй был застрелен полицией, а третьей нападавшей оказалась девушка - ее арестовали. По данным Mehr, смертником была женщина. Она взорвалась на западном дворе мавзолея.

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По неподтвержденным данным, погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Полиция арестовала участвовавшую в нападении женщину. Еще одного террориста не смогли взять живым, поскольку он проглотил капсулу с цианистым калием. Также в мавзолее нашли неразорвавшийся "пояс шахида".

Как сообщило агентство Fars, ответственность за нападения взяло на себя "Исламское государство".