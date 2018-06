В Иране террористы атаковали парламент и мавзолей: что известно (фото, видео)

В Иране в среду утром, 7 июня, одновременно произошли два вооруженных нападения - на здание парламента и возле мавзолея имама Хомейни.

В результате нападений пострадали не менее 13 человек - 8 в здании парламента и 5 возле мавзолея.

Об инцидентах в иранской столице поступают противоречивые сведения, официальных комментариев пока не было.

VIDEO: Gunfire inside #Iran Parliament HQ in #Tehran as siege continue. 7 people so far killed, more taken hostages - Media pic.twitter.com/kIh9IzWUof