В результате нападения на парламент и мавзолей в Иране пострадали 13 человек - СМИ

Не менее восьми человек получили ранения в результате нападения на здание иранского парламента в Тегеран, сообщает Медуза со ссылкой на агентство Mehr.

Кроме того, по информации агентства, пять человек были ранены во время нападения на мавзолей имама Хомейни к югу от Тегерана. Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно, отмечают иранские СМИ.

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Как сообщает Press TV, на парламент напали не менее четырех человек. Депутаты парламента рассказывают, что они были вооружены автоматами Калашникова. Ранее сообщалось, что один из охранников парламента был убит. Здание парламента оцеплено.

СМИ сообщали также, что на мавзолей Хомейни напали три человека. Двое были задержаны, третий привел в действие пояс смертника. О погибших в районе мавзолея не сообщается.