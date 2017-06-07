Подробности атаки на мавзолей в Иране: один из нападавших убил себя, проглотив цианид

Ряд арабских СМИ сообщили, что террористическая группировка «Исламское государство» ответственна за атаку на мавзолей имама Хомейни, но удалили эту информацию со своих сайтов через полчаса.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

Также отмечается, что один из нападавших был убит в ходе столкновений, второй наложил на себя руки после того, как проглотил капсулу с цианидом, а третьей оказалась женщина, которую задержали правоохранители после столкновений.

Трое из нападавших совершили десятки выстрелов в посетителей храма, в то время как четвертый подорвал себя перед полицейским участком напротив храма.

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Правоохранительные органы и охранники в храме сообщили, что они также обезвредили еще один жилет с взрывчаткой на месте.

Агентство напоминает, что сегодня, 7 июня, утром несколько нападавших ворвались в святыню покойного основателя Исламской Республики Иран (современное официальное название Ирана – ред.) имама Хомейни, на юг от столицы Тегерана, убив одного и ранив двух человек в результате взрыва и стрельбы.