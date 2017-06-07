Нападение на парламент Ирана: погибли 7 человек, еще 4 взяты в заложники - СМИ

В результате нападения вооруженных людей на парламент Ирана погибли 7 человек.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Tasnim agency.

По данным агентства, еще 4 человек боевики взяли в заложники.

Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране.

По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.

Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.

Также сообщалось, что в результате атаки погиб охранник, число пострадавших может достигать до 13 человек.