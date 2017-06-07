Нападение на парламент Ирана: погибли 7 человек, еще 4 взяты в заложники - СМИ
11:30, 07 июня 2017Мир
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Неизвестные открыли огонь в здании парламента Ирана.
Неизвестные атаковали парламент Ирана / Hindustan
В результате нападения вооруженных людей на парламент Ирана погибли 7 человек.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Tasnim agency.
По данным агентства, еще 4 человек боевики взяли в заложники.
Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране.
По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.
Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.
Также сообщалось, что в результате атаки погиб охранник, число пострадавших может достигать до 13 человек.
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