Могерини возложила главную ответственность за газовую атаку в Сирии на режим Асада – СМИ

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини возложила главную ответственность на режим президента Сирии Башара аль-Асада за предполагаемую газовую атаку в северо-западной провинции Идлиб в Сирии, что привело к гибели как минимум 58 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодняшние новости ужасные. Это является тревожным свидетельством того, что ситуация на месте все еще продолжает оставаться драматичной во многих частях Сирии", - заявила Могерини.

"Безусловно, что там главная ответственность принадлежит режиму, потому что он несет главное обязательство защищать свой народ", - отметила европейский дипломат.

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Как сообщал УНИАН, удары в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), совершенные со стороны сирийских правительственных войск или российских истребителей, вызывали у многих людей удушения.

Местные активисты и новостные сайты опубликовали фотографии тех лиц, которые, по их словам, умерли от удушья.

Если эта информация будет подтверждена, это будет одна из самых смертоносных атак в Сирии со времени начала гражданской войны в этой стране шесть лет назад.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставления услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил, что 67 человек погибли и еще 300 получили ранения. Одновременно прооппозиционный телеканал Orient News сообщил, что количество жертв составляет 100 человек.

Франция просит провести заседание Совета безопасности ООН после химической атаки в Сирии.

Сирийское правительство постоянно отрицает применение химического оружия.