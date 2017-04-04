Франция призвала провести заседание Совбеза ООН после химической атаки в Сирии – СМИ

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро высказался за проведение заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций после химической атаки в Сирии.

Как сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, в результате возможной химической атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей погибли не менее 58 человек, включая 11 детей, что произошло в северо-западной провинции Идлиб в Сирии, передает Reuters.

Французский министр осудил этот «мерзкий акт», который, согласно предварительной информации, указывает на большое количество жертв, в том числе среди детей.

«Перед лицом таких тяжелых поступков, которые угрожают международной безопасности, я прошу каждого не уклоняться от своих обязательств. Учитывая это, я прошу провести немедленное заседание Совета безопасности ООН», - заявил Эро.

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Издание отмечает, что не очень понятно, какие именно шаги Франция хочет предпринять на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее в феврале Франция, Великобритания и Соединенные Штаты выступили с резолюцией, чтобы ввести целенаправленные санкции против чиновников сирийского правительства из-за обвинений в применении химического оружия во время шестилетнего конфликта в Сирии. Однако Россия, поддержанная Китаем, наложила свое уже седьмое вето, чтобы защитить сирийскую власть. Тогда президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал предложенную резолюцию «совершенно неуместной».

Как сообщал УНИАН, удары в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), совершенные со стороны сирийских правительственных войск или российских истребителей, вызвали у многих людей удушье.

Местные активисты и новостные сайты опубликовали фотографии тех людей, которые, по их словам, умерли от удушья.

Сирийское правительство постоянно отрицало применение химического оружия.

Если эта информация будет подтверждена, это будет одна из самых смертоносных атак в Сирии со времени начала гражданской войны в этой стране шесть лет тому назад.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставление услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил, что 67 человек погибли и еще 300 получили ранения. В то же время прооппозиционный телеканал Orient News сообщил, что количество жертв составляет 100 человек.