Турция и Россия завершили процесс нормализации отношений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили сегодня по итогам переговоров в Москве.

В частности, Эрдоган отметил, что Турция ожидает установления взаимного доверия, и «чтобы политический диалог повлиял на экономическую сферу».

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«Сегодняшнее совещание имеет большое значение в этом плане (активизации двустороннего сотрудничества). Да, мы считаем, что есть заметный сдвиг в наших отношениях, но он еще не достиг определенного уровня. С другой стороны, я считаю, что мы завершили процесс нормализации в результате нашего сегодняшнего совещания и больше не хотим произносить слово «нормализация», — сказал Эрдоган.

В свою очередь Путин заявил, что «можно уверенно констатировать, что наши страны возвратились на путь действительно партнерского многопланового взаимодействия».

«Подчеркну, что мы рассматриваем Турцию в качестве важнейшего нашего партнера. Настроены поддерживать интенсивный политический диалог на высшем уровне», - сказал он.

Он добавил, что сегодня состоялась четвертая встреча с Эрдоганом за последний год.

Путин также отметил, что за последнее время удалось перезапустить работу ключевых двусторонних механизмов, в частности совместной группы стратегического планирования, межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Форума общественности, также возобновились контакты по линии министерств и парламентов, региональных властей.

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«В ходе встречи с господином президентом в узком составе обсудили стратегические аспекты развития двухсторонних отношений, взаимодействие России и Турции на международной арене, в решении глобальных и острых региональных проблем. Мы также провели переговоры с участием членов правительств двух стран, отвечающих за вопросы обороны и безопасности, экономики, культурно-гуманитарной сферы, и представителей крупного бизнеса. По традиции заслушали доклады об основных направлениях российско-турецкого сотрудничества, утвердили цели и задачи совместной работы на перспективу», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. Также был приостановлен безвизовый режим с Турецкой Республикой.

В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

29 июня 2016 года в Кремле заявили, что Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24.

В свою очередь у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.

Сегодня, 10 марта, правительство РФ разрешило ввоз в Россию из Турции гвоздик и некоторых овощей.