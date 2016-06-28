У Эрдогана опровергли извинения за сбитый российский Су-24

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Reuters.

По его словам, в письме к Путину Эрдоган не извинялся за сбитый турецкими истребителями российский Су-24.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме к президенту России Владимиру Путину выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом с российским самолетом.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что в послании президента Эрдогана звучит призыв к восстановлению традиционных дружественных отношений между Турцией и Россией, к сотрудничеству по урегулированию региональных кризисов и к совместной борьбе с терроризмом.

Читайте также"Уточнение перевода": Кремль изменил цитату из письма Эрдогана к Путину

Однако в Кремле утверждают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед президентом России Владимиром Путиным за сбитый российский самолет Су-24 и готов сделать все возможное для восстановления отношений между РФ и Турцией.

Кроме того, на сайте Кремля изменили цитату из письма турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину.

В Кремле неоднократно заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать ущерб за сбитый самолет для возобновления диалога.

24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.