ФБР совершенно не способно остановить утечки в СМИ - Трамп

Такое заявление Трамп сделал в своем Twitter.

«ФБР совершенно неспособно остановить утечки, которыми так давно пронизано наше правительство. Они не могут даже найти утечки в самом ФБР. Засекреченную информацию, которая может иметь разрушительный эффект для США, передают СМИ», — написал он.

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Он также распорядился о том, чтобы лица, передающие подобные данные СМИ, были немедленно найдены.

Как сообщал УНИАН, недавно Дональд Трамп назвал крупнейшие американские СМИ "врагами всего народа".