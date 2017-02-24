ФБР совершенно не способно остановить утечки в СМИ - Трамп

16:05, 24 февраля 2017
Мир
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Президент США Дональд Трамп  выразил недовольство в связи с тем, что ФБР не может прекратить утечку государственной информации в СМИ.

Иллюстрация / REUTERS

Такое заявление Трамп сделал в своем Twitter.

«ФБР совершенно неспособно остановить утечки, которыми так давно пронизано наше правительство. Они не могут даже найти утечки в самом ФБР. Засекреченную информацию, которая может иметь разрушительный эффект для США, передают СМИ», — написал он.

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Он также распорядился о том, чтобы лица, передающие подобные данные СМИ, были немедленно найдены.

Как сообщал УНИАН, недавно Дональд Трамп назвал крупнейшие американские СМИ "врагами всего народа".

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Теги: #Трамп#США#ФБР