ФБР совершенно не способно остановить утечки в СМИ - Трамп

Такое заявление Трамп сделал в своем Twitter.

«ФБР совершенно неспособно остановить утечки, которыми так давно пронизано наше правительство. Они не могут даже найти утечки в самом ФБР. Засекреченную информацию, которая может иметь разрушительный эффект для США, передают СМИ», — написал он.

Он также распорядился о том, чтобы лица, передающие подобные данные СМИ, были немедленно найдены.

Как сообщал УНИАН, недавно Дональд Трамп назвал крупнейшие американские СМИ "врагами всего народа".

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even......