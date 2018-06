Песков выругался матом в эфире российского телеканала

В эфире российского телеканала НТВ ведущий спросил Пескова: «Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова „Дебилы, б**ь?», на что Песков ответил: «Конечно, я бы сказал „Козлы, на**й!“».

Читайте также"Смешная чушь": Песков прокомментировал сообщения о личном вмешательстве Путина в президентские выборы в США

Напомним, главный дипломат России Сергей Лавров уже несколько раз уличался в публичном использовании нецензурных выражений.

Так, в 2015 году Лавров выругался в ходе встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. На видео российский дипломат во время встречи в Москве использовал ненормативную лексику: "Д*билы, бл*".

А недавно, 9 декабря этого года, Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ.

Читайте такжеЗахарова про ругательство Лаврова: он им ничего не сказал, он развернулся и прошел в комнату

Подойдя к помещению, где должны были состояться двусторонние переговоры Лаврова и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера, глава российского МИД обратился к оператору со словами: "What do you want?", добавив сразу после этого "Д*билы...".