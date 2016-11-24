The New York Times: Нет опыта, нет проблем
Переход избранного президента Дональда Трампа к власти – это, мягко говоря, цирк. Яркая разнообразная толпа ищущих работу людей с различными идеологическими взглядами и уровнями опыта стремится попасть на 26-й этаж Trump Tower, чтобы пройти собеседование на самые важные должности в стране. Человек, который в течение многих лет говорил "вы уволены", теперь говорит "вы наняты" самым разным людям. Правда, сейчас пока неясно, является ли его выбор результатом тщательно продуманной стратегии или это спонтанные решения.
Об этом говорится в редакционной статье "Нет опыта, нет проблем", опубликованной на сайте газеты The New York Times.
Недавние победители на ярмарке вакансий Трампа – это губернатор Никки Хейли, Бетси ДеВос и, судя по всему, Бен Карсон, которого, вероятно, назовут в ближайшее время. Любого, кто ищет в этом четкую политику или идеологический мотив, ждет разочарование.
Трамп назначил Никки Хейли послом в Организации Объединенных Наций. Она популярный губернатор Южной Каролины с выигрышным образом и нулевым опытом во внешней политике. Бен Карсон – известный нейрохирург, как ожидается, он возглавит Министерство жилищного строительства и городского развития США. Трамп разбил его во время республиканских праймериз, единственный опыт Карсона в сфере жилищного строительства состоит в том, что он является домовладельцем. Бетси ДеВос, министр образования, богатый донор республиканцев, которая возглавляет правозащитную группу "Американская федерация по делам детей". Но в среду она потратила значительное количество времени, настаивая на том, что она не поддерживает обязательные предметы школьной программы, хотя Трамп выражал противоположные взгляды во время избирательной кампании.
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Нет идеального рецепта того, как нужно выбирать членов кабинета, хотя большинство президентов стремились сохранить географический баланс, а в последние годы, также половое и расовое разнообразие. Также не существует какого-либо конкретного порядка, согласно которому следует называть членов кабинета, хотя и здесь, снова, президенты стремились как можно скорее назначить высокопоставленных чиновников в сфере внешней политики и обороны. В этом вопросе, Трамп отстает, он назначил только генерал-лейтенанта Майкла Флинна советником по национальной безопасности и члена Палаты представителей Майка Помпео директором ЦРУ, но до сих пор не известны кандидаты на пост государственного секретаря и министра обороны.
Если в этом процессе и есть какая-либо идеологическая последовательность, то она просматривается только в назначении генерала Флинна и Майка Помпео. Оба сторонники жесткой политики, так же как Стивен Бэннон, которого Трамп назначил своим главным стратегом. Райнс Прибус, новый начальник штаба, похоже, был в большей степени компромиссным выбором, поскольку в течение последних нескольких лет его основная задача на посту председателя Национального комитета Республиканской партии, заключалась в том, чтобы максимально много республиканцев оставались максимально довольными.
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Джош Болтен, который руководил переходом Джорджа Буша (эксперты признали его одним из наилучших переходов по организации в новейшей истории), называет неизбирательный подход Трампа к выбору кандидатов "освежающим", а его организацию "своеобразной". Он, как и мы, понятия не имеет, куда направляется Трамп. В конце концов, Трамп пытается экспериментировать со своей позицией в вопросе реформ здравоохранения (Obamacare), изменения климата, так называемых допросов с пытками и иммиграции, и часто кажется, что он выражает мнение человека, с которым недавно говорил.
Но Болтен, как и другие, похоже, обеспокоен тем, что Трамп, как Граучо Маркс, может выставлять напоказ свои принципы, говоря: "Если они вам не нравятся ... ладно, у меня есть другие".
"У нас был план правительства", - сказал он. "У людей Трампа его нет, и поэтому их персоналу придется составить подробный план, когда они войдут в офис. Это возможно, но также существенно повышает степень сложности".
Учитывая непредсказуемый характер избранного президента и неустойчивость самого процесса, нам следует готовиться к диким скачкам.