The New York Times: Нет опыта, нет проблем

Об этом говорится в редакционной статье "Нет опыта, нет проблем", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Недавние победители на ярмарке вакансий Трампа – это губернатор Никки Хейли, Бетси ДеВос и, судя по всему, Бен Карсон, которого, вероятно, назовут в ближайшее время. Любого, кто ищет в этом четкую политику или идеологический мотив, ждет разочарование.

Трамп назначил Никки Хейли послом в Организации Объединенных Наций. Она популярный губернатор Южной Каролины с выигрышным образом и нулевым опытом во внешней политике. Бен Карсон – известный нейрохирург, как ожидается, он возглавит Министерство жилищного строительства и городского развития США. Трамп разбил его во время республиканских праймериз, единственный опыт Карсона в сфере жилищного строительства состоит в том, что он является домовладельцем. Бетси ДеВос, министр образования, богатый донор республиканцев, которая возглавляет правозащитную группу "Американская федерация по делам детей". Но в среду она потратила значительное количество времени, настаивая на том, что она не поддерживает обязательные предметы школьной программы, хотя Трамп выражал противоположные взгляды во время избирательной кампании.

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Нет идеального рецепта того, как нужно выбирать членов кабинета, хотя большинство президентов стремились сохранить географический баланс, а в последние годы, также половое и расовое разнообразие. Также не существует какого-либо конкретного порядка, согласно которому следует называть членов кабинета, хотя и здесь, снова, президенты стремились как можно скорее назначить высокопоставленных чиновников в сфере внешней политики и обороны. В этом вопросе, Трамп отстает, он назначил только генерал-лейтенанта Майкла Флинна советником по национальной безопасности и члена Палаты представителей Майка Помпео директором ЦРУ, но до сих пор не известны кандидаты на пост государственного секретаря и министра обороны.

Если в этом процессе и есть какая-либо идеологическая последовательность, то она просматривается только в назначении генерала Флинна и Майка Помпео. Оба сторонники жесткой политики, так же как Стивен Бэннон, которого Трамп назначил своим главным стратегом. Райнс Прибус, новый начальник штаба, похоже, был в большей степени компромиссным выбором, поскольку в течение последних нескольких лет его основная задача на посту председателя Национального комитета Республиканской партии, заключалась в том, чтобы максимально много республиканцев оставались максимально довольными.

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Джош Болтен, который руководил переходом Джорджа Буша (эксперты признали его одним из наилучших переходов по организации в новейшей истории), называет неизбирательный подход Трампа к выбору кандидатов "освежающим", а его организацию "своеобразной". Он, как и мы, понятия не имеет, куда направляется Трамп. В конце концов, Трамп пытается экспериментировать со своей позицией в вопросе реформ здравоохранения (Obamacare), изменения климата, так называемых допросов с пытками и иммиграции, и часто кажется, что он выражает мнение человека, с которым недавно говорил.

Но Болтен, как и другие, похоже, обеспокоен тем, что Трамп, как Граучо Маркс, может выставлять напоказ свои принципы, говоря: "Если они вам не нравятся ... ладно, у меня есть другие".

"У нас был план правительства", - сказал он. "У людей Трампа его нет, и поэтому их персоналу придется составить подробный план, когда они войдут в офис. Это возможно, но также существенно повышает степень сложности".

Учитывая непредсказуемый характер избранного президента и неустойчивость самого процесса, нам следует готовиться к диким скачкам.