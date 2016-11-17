"С глазу на глаз сядем, тихонько обсудим": Лукашенко и Путин договорились о скорой встрече

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно, такая встреча планируется», - сказал Песков.

В свою очередь сегодня на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что ориентировочно 22 ноября рассчитывает встретиться с Путиным.

«Мы договорились с президентом России, что, наверное, где-то 22-го мы встретимся, на следующей неделе. Сядем вдвоем, обсудим некоторые принципиальные вопросы, не скажу концептуальные. Мы уже определились по всем вопросам… Надо просто выполнять наши договоренности», - сказал Лукашенко.

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«Мы с глазу на глаз сядем, тихонько обсудим эти вопросы и договоримся, постараемся придать новый импульс нашим отношениям», - отметил Лукашенко, добавив, что претензии есть у обеих сторон.

Лукашенко выразил сожаление, что в союзнических отношениях в последнее время стороны «ничего хорошего, нового не сделали». «Больше у нас негатива», - сказал он.

Он также раскритиковал то, что между двумя государствами порой возникают споры по вопросам, которые «не имеют вредного влияния на экономики двух стран» и просто омрачают отношения двух стран. По словам Лукашенко, таких проблем между странами быть не должно.

Белорусский президент привел в пример эмбарго, введенное Россией на европейские продукты, критику в этой связи в адрес Минска по поводу того, что Беларусь поставляет на российский рынок креветки и сельдь. По его словам, белорусские предприятия поставляют их «со времен Советского союза», закупая для переработки рыбу по всему миру и имея даже свои рыболовецкие суда. «Это вполне нормальная практика. Не всё и Россия производит из собственного сырья», - подчеркнул Лукашенко.