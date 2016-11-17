Лукашенко рассказал о "едином фронте" с Россией в вопросах международной политики

Об этом он рассказал на пресс-конференции для СМИ, передает БелаПАН.

По словам белорусского президента, крепкие союзнические отношения Беларуси и России "неизменно проявляются и на международной арене, где мы сталкиваемся с новыми угрозами и вызовами".

"Сегодня мир трясет от междоусобиц, терроризма, военных конфликтов. Не раз, обсуждая эти вопросы с президентом России, мы демонстрировали в их оценке полное согласие. Да и вообще, расхождений по международной повестке дня у двух государств нет", — сказал Лукашенко.

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Он подчеркнул, что Беларусь и Россия выступают единым фронтом, когда "речь идет о ключевых вопросах международной политики". "В это непростое время белорусам и россиянам нужно держаться вместе, быть сильными, уметь заставить считаться с собой, сообща отстаивать наши интересы", — сказал Лукашенко.

Также он упомянул Украину: "У нас есть ни с чем не сравнимая ценность — мир и согласие в доме. Всеми силами мы обязаны беречь это достояние, чтобы за спокойную жизнь людей не пришлось платить кровью, как это происходит во многих местах. К прискорбию, и в близкой и родной нам Украине".

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которого инициировала Украина. 23 страны, среди которых Беларусь, Армения и Казахстан, голосовали против принятия резолюции.

В связи с этим глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Минск не может и далее оставаться местом проведения встреч и переговоров по всему спектру вопросов, связанных с агрессией России против Украины.