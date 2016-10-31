В сирийском Алеппо за два дня погибли 38 человек – правозащитники

В сирийском городе Алеппо за два дня, с 29 по 30 октября, погибли 38 человек, среди которых 14 – дети. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, базирующейся в Великобритании.

Источники в медицинских кругах обвиняют правительственные силы в применении ядовитых газов.

Всего ранения получили около 250 человек. Впрочем, по словам правозащитников, число жертв может еще возрасти.

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В сообщении правозащитников отмечается, что на фоне массированных ударов с воздуха, повстанцы пытаются прорваться в восточные районы Алеппо. В результате столкновений 17 повстанцев погибли, обе стороны несут серьезные потери.

Напомним, Сирийская обсерватория по наблюдению за соблюдением прав человека в начале октября сообщила о массированные бомбардировки российскими ВКС подконтрольной повстанцам восточной части Алеппо. Авиация РФ сбросила так называемые противобункерные бомбы, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.

Позже неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбардировках, а еще в восьми отсутствуют необходимые запчасти. Ожесточенные бои начались в Алеппо после того, как 23 октября завершился режим прекращения огня, который действовал всего три дня. Об этом сообщили сирийские активисты.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, сообщил, что авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города, в то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.