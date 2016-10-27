США обвинили Сирию и Россию в авиаударе по школе в Идлибе

Об этом заявил представитель администрации президента США Джош Эрнест, передает Reuters.

«Мы пока не знаем, был это режим Асада или русские, но мы знаем, что это был кто-то из них», — сказал Эрнест.

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Он добавил, что сирийская армия способна на подобные атаки только благодаря поддержке России.

"Даже если это был режим Асада, они могли совершить такое нападение только благодаря поддержке со стороны российского правительства", - отметил Эрнест.

Провинция Идлиб, которая расположена рядом с Алеппо на северо-западе Сирии, является одной из самых населенных территорий, которые контролируются повстанцами. Ее контролируют одновременно как националистические группы, которые выступают под флагом Свободной сирийской армии, так и исламисты, в том числе из группировки "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), которая ранее имела отношение к Аль-Каиде.

Сообщение о бомбардировке в Хаасе появилось 26 октября, на тот момент было известно о 22 погибших.