Россия или Сирия несут ответственность за авиаудар по школе в Сирии - МИД Франции

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает Reuters.

"Кто несет ответственность? В любом случае это не оппозиция, потому что там нужно было запустить самолеты для сбрасывания бомб. Это или сирийцы - режим президента Асада - или россияне", - сказал Эро.

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"Это еще одна демонстрация ужасов этой войны, которые являются войной против сирийского народа, и мы не можем это принять", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН ранее, представитель администрации президента США Джош Эрнест заявил, что авиаудары по школе в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли 26 гражданских, нанесла или сирийская или российская авиация.

Провинция Идлиб, которая расположена рядом с Алеппо на северо-западе Сирии, является одной из самых населенных территорий, которые контролируются повстанцами. Ее контролируют одновременно как националистические группы, которые выступают под флагом Свободной сирийской армии, так и исламисты, в том числе из группировки "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), которая ранее имела отношение к Аль-Каиде.

Сообщения о бомбардировке в Хаасе появилось 26 октября, на тот момент было известно о 22 погибших.