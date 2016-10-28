Российские военные попросили у Путина разрешения на возобновление бомбардировок по Алеппо

Российские военные попросили у Путина разрешения на возобновление авиаударов по восточной части сирийского города Алеппо.

Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, пишут «РИА Новости».

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«В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики возобновили активные боевые действия против правительственных войск, мы обратились к верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации с просьбой восстановления авиационных ударов по незаконных вооруженных формированиях в восточном Алеппо», - заявил он.

Однако позже появилась информация о том, что российский президент отказал военным в восстановлении авиаударов по Алеппо. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Российский президент заявил, что такие меры считает нецелесообразными.

Напомним, Сирийская обсерватория по правам человека в начале октября сообщила о массированных бомбардировках российскими ВКС подконтрольной повстанцам восточной части Алеппо.

Авиация РФ сбросила так называемые противобункерные бомбы, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города. Во вторник неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбардировках, а еще в восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Ожесточенные бои начались в Алеппо и после того, как 23 октября завершился режим прекращения огня, который действовал всего три дня. Об этом сообщили сирийские активисты.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии сообщил, что авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города, в то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.