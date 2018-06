Смертельно больной канадский рокер дал прощальный концерт

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Заключительный концерт в городе Кингстон в Онтарио прошел при полном аншлаге вечером в субботу и транслировался по всей стране.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, присутствовавший на концерте, сказал, что под музыку Tragically Hip больше 30 лет жила вся страна.

Когда лидер группы Горд Дауни объявил о своем заболевании в мае, это вызвало шок у большинства канадцев.

Канадская радиовещательная корпорация назвала Дауни "неофициальным поэтом" страны.

Газета Globe and Mail написала, что прощальный тур группы под названием "Man Machine Poem" оставил след одновременно горя и праздника по всей стране.

Основанная в 1980-х годах друзьями по колледжу, группа исполняет музыку в стилях блюз и рок, с текстами, наполненными провинциальным очарованием канадской жизни. "Tragically Hip" быстро покорила всю страну, и музыканты записали в общей сложности 14 альбомов.

Для большинства канадцев группа известна под коротким названием "The Hip", а их песни давно стали частью национального самосознания.

Как написал в Twitter премьер-министр Канады, музыка Tragically Hip навсегда останется в наших сердцах и наших плейлистах.

On behalf of Canadians, I thank Gord Downie and the Hip for their decades of service to Canadian music. Forever in our hearts and playlists.