Россия направила корабль-разведчик в район морских учений под руководством США

Об этом сообщил представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Клинт Рэмсден пресс-службе Военно-морского Института США (USNI), передает "ЕвроПравда".

"Корабль сбора общей разведывательной информации недавно прибыл в международные воды недалеко от Гавайев, где на этой неделе проходят обучение Rim для тихоокеанского региона", - сказал он. По словам военного, речь идет о корабле ВМФ РФ класса Бальзам.

"Присутствие корабля не повлияло на проведение учений и мы приняли все меры, необходимые для того, чтобы защитить критическую для нас информацию", - заявил Рэмсден.

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В USNI отметили, что если в период холодной войны присутствие российских кораблей-разведчиков у побережья США для сбора информации спецслужб или наблюдения за учениями было привычным явлением, то до недавнего времени интенсивность слежения была ослаблена.

Но после аннексии Крыма в марте 2014 года действия ВМФ РФ стали более агрессивными, вернувшись на прежний уровень.