Керри называет действия России на Балтике "опасной и безрассудной провокацией"

Он называет этот инцидент «опасной и безрассудной провокацией», передает Радио Свобода.

14 апреля Джон Керри заявил, что военный корабль США, который находился в международных водах, мог бы сбить российский истребитель Су-24 в соответствии с правилами ведения боевых действий.

По словам Керри, общение с официальными лицами в Москве дает надежду, что такое опасное сближение не будет повторяться.

Ранее в четверг в Министерстве обороны России заявили, что российские самолеты облетели американский эсминец «Дональд Кук» в Балтийском море с соблюдением всех мер безопасности.

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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку на американский эсминец.

По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".

Напомним, согласно американскими военными, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. На борту корабля находился польский вертолет.

Как сообщается, эсминец направлялся до польского порта Гданьск.