Кремль заявляет о подготовке заседания Совета Россия-НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам в Москве пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Путин уже провел оперативное заседание с постоянными членами Совета безопасности… обсуждалась международная проблематика, в частности, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с укреплением доверия в небе над Балтикой - в продолжение того разговора Путина и (президента Финляндии Саули) Ниинистё, который недавно состоялся в Финляндии», - отметил он.

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«Кроме того обсуждались некоторые вопросы, связанные с возможными контактами по линии Совета Россия-НАТО в ближайшее время», - добавил пресс-секретарь.

Также он добавил, что обсуждалось «положение дел в Сирии».

Как сообщал УНИАН, заседание Совета НАТО-Россия состоится после саммита Альянса в Варшаве (8-9 июля), а не до него, как этого ожидали в штаб-квартире. Первое почти за 2 года заседание Совета НАТО-Россия состоялось в апреле текущего года.