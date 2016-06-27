У Меркель приветствуют возможное вступление независимой Шотландии в ЕС

Об этом заявил председатель комитета Бундестага по делам ЕС и соратник Ангелы Меркель Гюнтер Кригбаум, передает Reuters.

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"ЕС будет состоять из 28 государств-членов, как я ожидаю после нового референдума о независимости Шотландии, который будет успешным", - сказал Кригбаум.

"Мы должны будем быстро реагировать на заявку на вступление в ЕС от дружественной страны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия сделает все возможное чтобы остаться в ЕС, в том числе наложить вето на решение относительно выхода Великобритании из ЕС.