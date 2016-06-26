Премьер Шотландии грозит наложить вето на выход Британии из Евросоюза

Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что шотландский парламент может наложить вето на выход Великобритании из состава Европейского Союза.

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В интервью Би-би-си она сказала, что парламент Шотландии должен официально согласиться на выход Британии из ЕС, и что она будет призывать шотландских парламентариев голосовать против этого.

Подавляющее большинство избирателей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

По словам Старджен, она хочет защитить народ Шотландии от негативных последствий "брексита".

"Шотландия ясно и решительно проголосовала за то, чтобы остаться частью Евросоюза", - подчеркнула лидер Шотландской национальной партии (SNP).

Ранее она отмечала, что "брексит" может стать предлогом к проведению второго референдума по вопросу о независимости Шотландии.