Россиянам могут разрешить выезд в Турцию только по деловым или семейным причинам

Как пояснили в Совете Федерации, эти меры должны служить безопасности российских граждан в условиях возросшей террористической угрозы в Турции, передает kommersant.ru. "Надо подумать над тем, как остановить наших самостоятельных путешественников, отправляющихся в Турцию даже на выходные, а впереди майские праздники... В качестве временной меры этот поток надо ограничить", - сказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Также он напомнил, что МВД уже высказывало предложения о создании списка "опасных" стран, для выезда в которые потребуются дополнительные обоснования - командировка, наличие там родственников и так далее. "Турция - первый кандидат на попадание в этот список", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ростуризм полностью запретил продажу россиянам туристических путевок в Турцию еще в 2015 году. Этот запрет будет действовать до конца 2016 года.