Ростуризм заявил, что в Турции исламисты готовят захваты российских туристов в заложники

С таким предупреждением выступило российское федеральное агентство по туризму, передает Би-би-си. "Заложники могут переправляться на подконтрольные боевикам территории для проведения публичных казней и использования в качестве "живых щитов" в боестолкновениях с сирийскими правительственными и коалиционными войсками", - говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

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Это предупреждение адресовано, прежде всего, тем россиянам, которые посещают Турцию самостоятельно, поскольку российские туроператоры остановили продажу туров и начали аннулировать уже проданные еще в ноябре 2015 года после инцидента со сбитым российским военным самолетом у турецко-сирийской границы.

"Формально это рекомендация, но у нас рекомендации приравнены к запрету", - объясняла пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.