Обама заявил об отсутствии прогресса в переговорах с РФ по сокращению ядерных арсеналов

Об этом Обама сказал на пресс-конференции по итогам саммита по ядерной безопасности, который 31 марта - 1 апреля состоялся в Вашингтоне.

"Я отдаю предпочтение дальнейшему снижению наших ядерных арсеналов. И после того, как мы заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (START II, for Strategic Arms Reduction Treaty - УНИАН), наша команда обратилась к россиянам с целью поиска следующей стадии сокращения вооружения", - заявил Обама.

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В этой связи президент США подчеркнул: "Поскольку Путин пришел к власти, или вернулся в свою администрацию в качестве президента, и через видение, которого он придерживается, отдавая большего преимущества военной мощи над развитием внутри самой России и над диверсификацией экономики .. . Мы не увидели того прогресса, на который я надеялся со стороны России ".

В то же время Обама заявил, что возможность для дальнейшего прогресса сохраняется.