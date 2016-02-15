Süddeutsche Zeitung: Двойной ответ на двойное послание

Об этом пишет Даниэль Брёсслер в статье "Двойной ответ на двойное послание", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

С 2007 года призрак холодной войны регулярно возвращается в Мюнхен. Тогда Владимир Путин напугал западный мир просчитанной вспышкой гнева. На конференции по безопасности в этом году премьер-министр России Дмитрий Медведев сознательно опирался на эту речь Путина. Он жаловался на плохое обращение, упрекал НАТО во враждебности, говорил о шоке в мире и холодной войне. Послание Медведева оказало желаемое влияние: одни слышали встревоженного государственного деятеля, другие – угрозы посланника Кремля.

Сейчас одно из ключевых занятий международной политики – ломать себе голову над тем, что задумала Россия. Недавно возникло впечатление, будто Россия заинтересована в реализации Минских соглашений. Тем не менее, в Украине продолжаются обстрелы. Россия согласилась на прекращение огня в Сирии, только чтобы вскоре поставить его под сомнение. Москва предлагает Европе переговоры, и во время миграционного кризиса Кремль сотрудничает с агитаторами и ксенофобами. Диалог – это лучший ответ, говорят некоторые. Твердость, советуют другие. Правы и те, и другие.

Западу нужна двойная стратегия

Сейчас стало популярным называть санкции против России бессмысленными. Это неправильно по двум причинам. Во-первых, меры действительно усилили экономическое давление на Россию, которая, из-за отсутствия своевременных реформ, особенно сильно пострадала от снижения цен на нефть. Во-вторых, единство Запада удивило Путина. Никто не знает, как далеко могла бы зайти война России против Украины без санкций. Поэтому необходимо поддерживать санкции, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений. Без такого рода силы Украина была бы уже потеряна.

Иранские ядерные переговоры показали, что дипломатические отношения с Россией все же возможны. Это происходит в случае совпадения интересов. В Сирии в краткосрочной перспективе речь идет о готовности США к сотрудничеству с российскими военными, к чему Пентагон не готов. В среднесрочной перспективе, Москва работает над тем, чтобы сохранить режим Асада, а в долгосрочной – над расширением своего влияния на Ближнем Востоке. Даже после шаткого соглашения о прекращении огня, общих интересов слишком мало.

В целом, на двойные послания России можно давать только двойные ответы. Один из них – это общение. Каналы для переговоров не закрыты. Абсурдно думать, что для этого нужны бесполезные региональные политики. Другой ответ: не дать себя запугать. Особенно в Сирии Путин действует не столько с позиции собственной силы, как с позиции слабости других. Поэтому недостаточно просто понять Россию. Западу необходимо прежде всего разобраться в своих дальнейших действиях.