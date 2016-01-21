Молдова запретила въезд российскому пропагандисту на 5 лет

Объяснять свои действия спецслужбы не стали, передают Вести.ru.

Выяснилось, что корреспондент РФ находится в черном списке, поэтому ему запрещен въезд в Молдову в течение 5 лет.

"Ранее наших коллег и меня в том числе из Кишинева уже высылали. И вот инцидент, который произошел сейчас, еще раз говорит о желании официального Кишинева максимально закрыть информационные потоки, по крайней мере поставить их под контроль на фоне тех масштабных протестов и кризиса власти, которая продолжается здесь уже не первый месяц", - заявил российский журналист.

Читайте такжеКремль пытается воспользоваться протестами в Молдове – посолНапомним, в начале октября молдавские пограничники задержали съемочную группу российского пропагандистского канала НТВ, которую обвинили в нарушении закона о пребывании иностранцев и закона о государственной границе страны.