Из Молдовы выдворили съемочную группу российского пропагандистского канала

Не пустили в страну Антона Талпа. Он прилетел в Кишинев по заданию редакции для съемок, сообщает Телекритика.

Съемочную группу телеканала задержали в аэропорту столицы Молдовы и обвинили в нарушении закона о пребывании иностранцев и закона о государственной границе страны.

Журналисты вернулись в Москву утренним рейсом.

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Это уже второй случай за минувшие сутки, когда в Молдову не пускают репортеров НТВ.

Как сообщалось, 3 октября из Кишинева выслали съемочную группу НТВ, в состав которой входил Евгений Зуев. Как уточнили на сайте НТВ, репортеры не имели при себе письменного разрешения молдавского Минпечати. Эти корреспонденты уже находятся в Москве.

Напомним, как отмечает The Guardian, российские журналисты, которые освещали бои на востоке Украины, в последнее время активно работают в Сирии.