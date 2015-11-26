В Кении десятки тысяч людей пришли на мессу Папы Римского (фото)

В своей речи перед собравшимися понтифик подчеркнул, что "здоровье общества зависит от здоровья каждой семьи".

В среду Папа прибыл в Кению, с которой начинается его первый визит в страны Африки. Затем он посетит Уганду и Центральноафриканскую республику, сообщает Русская служба ВВС.

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Перед началом мессы Франциск провел встречу с религиозными лидерами Кении, которые, по его словам, должны стать "пророками мира" в обществе, раздираемом ненавистью.

Духовные исламские лидеры Кении приветствовали визит понтифика, заявив, что он дает надежду угнетенным.

Ранее сообщалось, что правительство Кении привлечет до 10 тысяч полицейских для обеспечения безопасности в ходе визита папы Франциска.

Около 30% кенийцев являются крещеными католиками. Среди них - президент страны Ухуру Кениата.